Publicado 17/01/2025 18:27

Inglaterra - Lenda do Manchester United, o ex-atacante Denis Law morreu nesta sexta-feira (17), aos 84 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas o ex-jogador era diagnosticado com Alzheimer e demência desde 2021.

Law chegou ao Manchester United no início dos anos 60. Em 1964, ganhou o prêmio Bola de Ouro. Quatro anos depois, entrou para a história dos diabos vermelhos com a conquista do primeiro título europeu da história do clube. O título veio com uma vitória por 4 a 1 sobre o Benfica de Eusébio.

Mesmo sem atuar nas semifinais e na final por conta de uma lesão no joelho, o escocês foi homenageado pelo United com sua imagem nos arredores do Old Trafford. Ele é o terceiro maior artilheiro da equipe inglesa, com 237 gols em 404 jogos.

Law também fazia parte da "tríade sagrada", uma estátua tripla em que aparecia ao lado de Bobby Charlton e George Best (todos vencedores de Bola de Ouro). Ele era o último do trio que estava vivo.

Além do United, Denis Law também defendeu as camisas de Huddersfield, Manchester City e Torino. Na seleção escocesa, também marcou época e é o maior artilheiro da equipe, com 30 gols em 55 partidas.