Rony em treino do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 17/01/2025 18:10

Rio - O atacante do Palmeiras, Rony, de 29 anos, segue sem definição do seu futuro, porém, a presidente do clube paulista, Leila Pereira, afirmou que o Fluminense é a única opção que o jogador tem, caso não deseje continuar no Verdão, equipe em que não faz mais parte dos planos.

"Se ele não aceitar a proposta (do Fluminense), ele é muito querido, ele fica, tem contrato em vigência. Quando digo em final de ciclo é porque há uma negociação, houve com o Fluminense", afirmou em entrevista ao "SporTV".

Em coletiva, nesta sexta, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou que o Tricolor ainda tem interesse no atacante fez muitos elogios ao jogador. A proposta é de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões).

"A gente fez uma proposta para o Palmeiras, é um jogador que está monitorado por nós. Na minha opinião, da direção do futebol e comissão técica, um jogador com história no Palmeiras, maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, que tem 70 gols nos últimos quatro ou cinco anos. Ano passado, que não foi titular, jogou 63 partidas. Não se lesiona, tem menos de 30 anos", explicou.