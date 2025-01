Jorge Jesus é treinador do Al-Hilal - Fayez Nureldine/AFP

Publicado 17/01/2025 13:33 | Atualizado 17/01/2025 13:35

Rio - Com contrato com o Al-Hilal até junho de 2025, Neymar, de 32 anos, não tem sua participação no Mundial de Clubes, que ocorrerá no meio do ano nos Estados Unidos, como certa. O treinador Jorge Jesus afirmou que deseja que o brasileiro esteja em campo pela equipe saudita na competição.

Se ele ficar fora da liga, eu conto com ele para as duas outras competições que vamos ter, que é a Champions da Ásia e o Mundial. Agora, não sei se ele vai aceitar ou não. Gostaria que ele aceitasse", disse em entrevista ao portal "GE".

Na última quinta-feira, em entrevista coletiva, após a goleada sobre o Al Fateh por 9 a 0, o treinador do Al-Hilal falou sobre as condições físicas do brasileiro e foi pessimista.

"Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e talvez caiba a ele decidir seu futuro", afirmou.