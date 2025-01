Fausto Vera nos tempos de Argentinos Juniors - Divulgação / Argentinos Jrs.

Fausto Vera nos tempos de Argentinos JuniorsDivulgação / Argentinos Jrs.

Publicado 17/01/2025 17:30

Rio - O Argentino Juniors, tradicional clube de Buenos Aires, decidiu não fazer mais negócios com clubes brasileiros. A decisão ocorreu após acordo anteriores não terem sido cumpridos. Com isso, a equipe argentina entrou em ação na Fifa para receber o dinheiro que tem direito. As informações são do portal "GE".

Um desses clubes é o Santos que em 2022 efetuou a compra de Gabriel Carabajal por R$ 8 milhões, parcelados. Porém, o Peixe não honrou com o acordo e o Argentinos entrou com ação na Fifa cobrando o clube paulista por cerca de R$ 3 milhões. O meia pertence ao Alvinegro, já foi emprestado ao Vasco e atualmente joga no Puebla, do México.

A outra operação envolveu o Corinthians. Em 2022, o Alvinegro acertou a compra de Fausto Vera junto ao clube argentino. Porém, o clube paulista não arcou com o compromisso. No ano passado, a Fifa condenou o Timão a pagar 3,45 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões na época) ao Argentinos Juniors. Atualmente, Vera está no Atlético-MG.

O Fluminense entrou em contato com o clube argentino para realizar uma consulta sobre três jogadores e recebeu a informação que não negocia parcelado com equipes do futebol do Brasil.