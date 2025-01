João Fonseca é o principal tenista brasileiro no momento - William West / AFP

Publicado 17/01/2025 16:22

O tenista João Fonseca terá uma agenda cheia em fevereiro. O brasileiro recebeu o seu terceiro convite seguido do Rio Open e vai jogar o ATP 500 do Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 23 de fevereiro. Sua presença na chave principal foi confirmada pelo torneio.

"Estou muito feliz em receber esse convite. É um torneio muito especial para mim, poder jogar em casa e com a torcida brasileira me apoiando é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open onde tive o meu primeiro contato com o tênis como fã e também como tenista, e a experiência no ano passado foi simplesmente inesquecível" disse João Fonseca.

É o terceiro ano seguido que o jovem tenista recebe o convite do Rio Open. Na estreia, em 2023, não passou da primeira rodada. No ano passado, por outro lado, foi às quartas de final, tornando-se o tenista mais jovem do século a chegar às quartas de um ATP 500.



"Sempre sonhamos que o nosso evento servisse de inspiração para que novos meninos e meninas ingressassem no tênis, e o João representa essa geração Rio Open. Ele está com a gente desde 2014. Existe uma expectativa enorme de até onde ele pode chegar e estamos ansiosos para essa primeira participação do João no Brasil desde esse boom", explicou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.



Após ser eliminado do Australian Open, João havia desistido de participar de outro torneio em janeiro, o Challenger de Quimper, que começa na próxima terça-feira (21), na França. A escolha foi do tenista, que preferiu se poupar após uma sequência de 15 jogos, do título do Next Gen ATP Finals até a conquista do Challenger de Camberra e o Australian Open.

Em fevereiro, a agenda do jovem tenista será cheia. Nos dias 1º e 2, ele disputará os qualifiers da Copa Davis, valendo lugar na segunda e última rodada antes das finais da competição.