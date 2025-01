Davies, do Bayern de Munique, é alvo do Real Madrid - Divulgação / Bayern de Munique

Publicado 21/01/2025 10:10 | Atualizado 21/01/2025 10:41

Rio - Alphonso Davies frustrou os planos do Real Madrid. O lateral-esquerdo canadense, de 24 anos, aceitou a proposta de renovação do Bayern de Munique, da Alemanha, segundo o jornal "Marca". A ideia do clube espanhol era contratá-lo sem custos, em junho deste ano.

O interesse do Real Madrid em Davies era antigo. O clube desejava contratá-lo ao fim do contrato, assim como fez com Alaba, Rüdiger e Mbappé, por exemplo. O jogador era visto como uma peça para reforçar o setor, que atualmente conta com o francês Mendy e o espanhol Fran García.

O sistema defensivo é o principal foco do Real Madrid para a próxima temporada. Além de Davis, o clube espanhol também mira a contratação do lateral-direito Alexander-Arnold, do Liverpool, da Inglaterra, que também tem vínculo se encerrando em junho deste ano e chegaria sem custos.

O novo vínculo de Davies com o Bayern de Munique prevê um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) por ano e será válido até 2030. Sem o canadense, o Real Madrid terá que encontrar outras opções para reforçar a lateral esquerda.