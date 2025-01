Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2025 09:43

Rio - Ainda em Florianópolis, onde passa as férias neste começo de 2025, a musa do Olimpia, Leidy Cardozo, publicou mais um ensaio em que aparece sensualizando, vestindo apenas um biquíni em terras brasileiras. As imagens fizeram alegria dos seus fãs.

A beldade aparece em uma mata da região de Jurerê. Além do biquíni, a musa também carregou em suas mãos um chapeuzinho. Os seguidores fizeram muitos elogios em relação a sua esplêndida forma física.

Bastante conhecida no Paraguai, Leidy Cardozo faz sucesso nas redes sociais. A modelo tem mais de 214 mil seguidores no Instagram e é conhecida como musa do Olimpia, principal clube do país.