Michael Jordan é considerado por muitos o maior jogador da história da NBAFranck Fife / AFP

Publicado 21/01/2025 10:30 | Atualizado 21/01/2025 10:42

Rio - A discussão sobre o maior jogador da história da NBA, a liga norte-americana de basquete, ganha mais força a cada recorde quebrado por LeBron James. O astro do Los Angeles Lakers é o maior pontuador de todos os tempos, mas ainda esbarra na ala dos defensores do hexacampeão Michael Jordan.

O que poucos sabem é que ambos já se enfrentaram no basquete, mas não foi em uma partida oficial da NBA. Em participação no podcast "New Heights", LeBron James deu detalhes do jogo contra Michael Jordan, em 2001, quando tinha apenas 16 anos e ainda não tinha entrado na liga norte-americana.

"Esses caras não deixavam os garotos entrarem na quadra. Eu tinha 16 anos e estava no ensino médio. Leva um tempo para entrar em quadra, geralmente é quando os mais velhos ficam cansados e não querem mais jogar", disse LeBron James.

O evento contou com a participação de outros nomes da NBA, como Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest e Michael Finley. Na época, Michael Jordan tinha 38 anos. No mesmo ano, o ícone da liga voltou a jogar profissionalmente pelo Washington Wizards, três anos após aposentar pelo Chicago Bulls.

"Quando eu finalmente entrei lá, eu estava acabando com os caras. Eu estava indefensável. Estava muito nervoso por estar lá com Michael Jordan e os caras, mas pensei: 'Vou arrasar'. E eu arrasei", completou o astro do Los Angeles Lakers.

Michael Jordan aposentou em 2003. No mesmo ano, LeBron James foi a primeira escolha do recrutamento da NBA, selecionado pelo Cleveland Cavaliers. O ala, de 40 anos, está em sua 22ª temporada na liga, é dono de quatro títulos e foi quatro vezes o melhor das finais e também da temporada regular.