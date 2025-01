Rashford, do Manchester United, é alvo do Barcelona - Darren Staples / AFP

Rio - O Barcelona está perto de contratar Marcus Rashford. O clube espanhol entrou em acordo com o atacante inglês, de 27 anos, e busca a liberação do Manchester United, da Inglaterra, para concluir a negociação, de acordo com o jornal "Sport".

Rashford chegaria por empréstimo de meia temporada — até junho deste ano. O jogador inglês também é alvo do Borussia Dortmund, mas tem mais interesse em vestir a camisa do Barcelona, onde é tratado como prioridade na janela de transferências.

O próximo passo é um acordo com o Manchester United. O principal entrave neste momento é o salário do jogador, que recebe 18 milhões de euros por ano. O Barcelona deseja pagar metade do valor por se tratar de um empréstimo de meia temporada.

A possível chegada de Rashford pode resultar na saída do zagueiro Eric García, que possui uma proposta do Girona, também da Espanha. Os espanhóis ofereceram 7 milhões de euros, além de 3 milhões de euros em variáveis, e aguardam a resposta do Barcelona.