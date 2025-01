Grêmio e Corinthians mediram forças por uma vaga na final da Copinha 2025 - Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

Grêmio e Corinthians mediram forças por uma vaga na final da Copinha 2025Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

Publicado 22/01/2025 20:15

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians está na final pelo segundo ano seguido e brigará pelo 12º título do torneio em clássico com o São Paulo . Nesta quarta-feira, o time alvinegro avançou à decisão ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, na Arena Barueri, em jogo marcado por duas expulsões.

Na decisão, o Corinthians enfrentará o São Paulo no sábado, às 10h, no Pacaembu. Os rivais já se enfrentaram em uma decisão de Copinha em duas oportunidades. Em 2004, o time alvinegro levou a melhor (2 a 0), dando o troco da edição de 1993, quando a equipe tricolor venceu por 4 a 3.

Já ao Grêmio resta juntar os cacos e buscar o inédito título na temporada que vem. O time gaúcho, que havia eliminado o Palmeiras na fase anterior, tem dois vices. Em 2020, caiu para o Internacional nos pênaltis. Em 1991, levou 4 a 0 da Portuguesa.

O Grêmio iniciou a partida demonstrando mais atitude, buscando o ataque desde o começo. Logo nos primeiros minutos, teve sua primeira grande chance, mas o goleiro Kauê evitou o gol com uma defesa segura em finalização de Jeferson. No entanto, foi o Corinthians quem abriu o placar aos nove. Após escanteio cobrado por Denner pela esquerda, Bahia apareceu livre na área e cabeceou no canto, sem chances para o goleiro gremista.

O ritmo da partida seguiu tranquilo, sem grandes emoções. O Grêmio ainda criou algumas oportunidades, principalmente em bolas paradas. Gabriel Mec, em cruzamento da esquerda, cabeceou com força, mas Kauê fez outra boa intervenção. Pouco depois, Jeferson quase surpreendeu o goleiro corintiano ao tentar um gol olímpico, mas Kauê se mostrou atento e evitou o empate.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Corinthians teve uma ótima oportunidade de ampliar. Victor Dourado, em uma jogada dentro da área, recebeu de frente para o gol e arriscou um forte chute. No entanto, o goleiro Ygor se esticou bem e fez uma defesa espetacular, impedindo que a bola balançasse as redes e garantindo que o Grêmio fosse para o intervalo com um único gol de desvantagem.

O segundo tempo começou tenso. Aos sete, Luiz Fernando, que havia acabado de entrar, errou o tempo de bola e acertou o capitão do Grêmio em cheio. O árbitro, em um primeiro momento, aplicou o cartão amarelo, mas mudou de opinião após consultar o VAR. Com isso, o vermelho foi aplicado.

Mas a superioridade numérica do Grêmio durou quase nada. Aos 13, Nicollas partiu em velocidade, se enrolou com o zagueiro Luís Eduardo e caiu. O árbitro aplicou o cartão vermelho direto. Ao ser chamado pelo VAR, a decisão foi por amarelo, mas o atleta já havia recebido um cartão anteriormente e acabou sendo expulso apesar da alteração na tonalidade do cartão.

A decisão foi um baque para o time gaúcho, que diminuiu o ímpeto e passou a assistir o Corinthians comandar a partida. Gui Negão teve duas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O Grêmio só foi responder aos 34, quando Fernandinho virou uma bicicleta. A bola passou raspando a trave.

No fim, o Grêmio até esboçou uma pressão, mas não conseguiu impedir a derrota para o Corinthians, que mostrou toda sua experiência de Copinha para disputar mais uma final.