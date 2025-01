No "BBB 25", Diego Hypolito usou uma faca para explicar salto de Simone Biles - Reprodução/Globoplay

No "BBB 25", Diego Hypolito usou uma faca para explicar salto de Simone BilesReprodução/Globoplay

Publicado 28/01/2025 19:49

Em conversa na cozinha Xepa do BBB 25, Diego Hypolito, com a ajuda da irmã Daniele, explicou a série apresentada pela ginasta Simone Biles no aparelho da trave.



Os irmãos, que foram ginastas olímpicos, usaram sua experiência no esporte para explicar aos brothers quais os saltos e exercícios que a campeã Simone Biles apresenta.