Ramon Abatti Abel, árbitro Fifa de Santa Catarina - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 29/01/2025 15:05

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem da Supercopa Rei entre Botafogo Flamengo , no domingo (2/2), às 16h, no Mangueirão, em Belém. Apitará o clássico valendo a primeira taça da temporada o árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/SC).

Em 2024, Ramon Abatti apitou seis jogos do Glorioso, todos pelo Campeonato Brasileiro, e quatro do Rubro-Negro, sendo três pelo Brasileiro e um na Copa do Brasil.

O árbitro do quadro da Fifa, de Santa Catarina, também trabalhou em duas partidas dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024: Marrocos 3 x 0 Iraque e França 3 x 5 Espanha.

Botafogo e Flamengo decidem a Supercopa Rei por terem conquistado, respectivamente, os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil na última temporada. A edição deste ano homenageia Pelé.