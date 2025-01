Romário foi peça essencial na conquista da Copa do Mundo 1994 - Daniel Garcia / AFP

Romário foi peça essencial na conquista da Copa do Mundo 1994Daniel Garcia / AFP

Publicado 29/01/2025 15:02

Rio - Destaque da conquista do tetracampeonato mundial em 1994 e ídolo de três grandes do Rio de Janeiro, o ex-jogador e atual senador Romário completa 59 anos nesta quarta-feira (29). O Baixinho foi parabenizado por Flamengo, Fluminense e Vasco, além do America-RJ, onde é presidente, e do PSV, da Holanda.

Romário surgiu no Vasco em 1985. O Baixinho foi bicampeão carioca em 1987 e 1988, antes de se transferir para o PSV, da Holanda. No clube holandês, fez 165 gols em 167 jogos em cinco temporadas, e chamou a atenção do Barcelona. No clube catalão, foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 1994, antes de voltar para o Brasil no ano seguinte.

Em 1995, Romário deixa o Barcelona e surpreende ao acertar com o Flamengo. O Baixinho formou o "ataque dos sonhos" ao lado de Sávio e Edmundo em pleno ano do centenário do clube. Porém, o Rubro-Negro foi vice-campeão carioca diante do Fluminense. Em 1996, o camisa 11 vai para o Valencia, da Espanha, mas volta para o clube da Gávea por empréstimo poucos meses depois.

Após uma passagem sem sucesso pelo Valencia, Romário retorna em definitivo para o Flamengo em 1997. Na terceira passagem pelo Rubro-Negro, fez 101 gols em 106 jogos. Na soma das três passagens, o Baixinho foi bicampeão carioca e campeão da Mercosul de 1999. Em 2000, volta para o Vasco e encerra sua trajetória com a camisa rubro-negra.

Olê lê lê, olá lá...



Hoje é aniversário do ídolo Romário, autor de 204 gols em 240 jogos com o Manto Sagrado! Pelo Mais Querido do Mundo, o Baixinho conquistou os Cariocas de 1996 e 1999 e a Mercosul de 1999! Parabéns, craque! Felicidades e SRN! #CRF pic.twitter.com/e9zAcZxd6H — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2025

Na segunda passagem pelo Vasco, Romário faz 131 gols em 140 partidas, sendo destaque nas conquistas do Brasileirão e Mercosul de 2000. Porém, a passagem ficou marcada por desentendimentos com Edmundo, até então principal nome da equipe. Em 2002, o Baixinho troca São Januário por Laranjeiras, e acerta com o Fluminense.

Romário teve duas passagens pelo Fluminense. Primeiro, entre 2002 e 2003, onde foi vice-campeão carioca em 2003. O Baixinho foi para o Al-Sadd, do Catar, onde teve uma curta passagem. Ele voltou para o Tricolor das Laranjeiras no mesmo ano e permaneceu até o fim de 2004, ajudando o clube na campanha do 4º lugar no Brasileirão. Ao todo, fez 55 gols em 80 partidas com a camisa tricolor.

ÔÔÔÔ ROMÁRIO É SINISTRO



O Romário na skin Tricolor é lendário demais! Feliz aniversário, Baixola! Um dos maiores craques da história! pic.twitter.com/S3hRZ9C5Aj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 29, 2025

No Rio de Janeiro, Romário ainda teve mais duas passagens pelo Vasco, entre 2005 e 2008, onde fez o milésimo gol da carreira. Em meio a isso, ainda passou pelo Miami FC, dos Estados Unidos, e Adelaide United, da Austrália. Em 2009, encerrou a carreira vestindo a camisa do America-RJ, realizando o sonho do seu pai Edevair, falecido em 2008.

Romário, um dos maiores gênios revelados pela nossa base, completa 59 anos de vida!



Mercosul de 2000

Brasileiro de 2000

Cariocas de 87 e 88

2º maior artilheiro da nossa história

Marcou o 1000º gol em São Januário



Feliz aniversário, Baixo! #VascoDaGama pic.twitter.com/Wu7x2x13TG — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 29, 2025

Já com a camisa da seleção brasileira, Romário teve como principal conquista a Copa do Mundo de 1994, onde foi o destaque. O Baixinho também foi bicampeão da Copa América em 1989 e 1997, além de campeão da Copa das Confederações de 1997 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988.