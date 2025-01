Troféu da Supercopa do Brasil, que será 'Supercopa Rei' em 2025 - Divulgação/CBF

Publicado 29/01/2025 17:48

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que a premiação da Supercopa Rei, a ser disputada no próximo domingo (2/2) por Botafogo Flamengo , em Belém, terá premiação recorde.

Cada clube já garantiu o valor fixo de R$ 6,05 milhões. O campeão receberá mais 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões), montante que faz parte de verba enviada pela Conmebol à CBF, e irá faturar, ao todo, cerca de R$ 12 milhões.

"A Supercopa Rei será uma grande celebração do futebol brasileiro neste domingo. A premiação recorde será uma atração a mais para animar atletas e torcedores em Belém", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A competição pelo primeiro troféu da temporada terá o Botafogo, vencedor do Campeonato Brasileiro em 2024, e Flamengo, da Copa do Brasil. 45 mil ingressos foram disponibilizados para a partida no Mangueirão.