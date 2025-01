John Textor apresentou Paulo Fonseca no Lyon - Olivier Chassignole / AFP

John Textor apresentou Paulo Fonseca no LyonOlivier Chassignole / AFP

Publicado 31/01/2025 15:10

Rio - Alvo do Botafogo, o técnico Paulo Fonseca foi oficializado no Lyon, da França. O treinador português foi apresentado nesta sexta-feira (31) ao lado do empresário americano John Textor, dono da SAF do Alvinegro, que explicou a mudança no comando da equipe francesa.

"Pierre (Sage) nos ajudou a nos reconectar com o clube. A mudança pode ser dolorosa, mas também apropriada. Pierre fez um trabalho mágico ano passado, tenho enorme respeito por tudo, mas meu trabalho é otimizar nossas chances de ir para a Liga dos Campeões", disse.

Paulo Fonseca chega para ocupar o lugar de Pierre Sage, que foi demitido após uma sequência negativa de resultados na temporada 2024/25. O treinador português, de 51 anos, trabalhou por dois anos no Lille, da França, e estava no Milan, da Itália, onde foi demitido em dezembro do ano passado.

John Textor chegou a negociar com Paulo Fonseca para o lugar de Artur Jorge, que deixou o Botafogo para comandar o Al-Rayyan, do Catar. Porém, o português desejava continuar na Europa. Assim, o empresário americano o manteve no radar, mas para levá-lo ao Lyon.

Além do Lille e Milan, Paulo Fonseca também já teve passagens por Porto e Braga, de Portugal, e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No Lyon, o treinador português trabalhará com o meia argentino Thiago Almada, que deixou o Botafogo neste ano após a passagem vitoriosa em 2024.