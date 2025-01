Carlos Ancelotti é o treinador do Real Madrid - AFP

Carlos Ancelotti é o treinador do Real MadridAFP

Publicado 31/01/2025 14:50

Rio - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, minimizou a possibilidade de Rodrygo se transferir para o futebol saudita. O italiano citou Vini Jr, que também já foi ventilado a equipe do país, e reforçou a importância que o clube espanhol tem para o futebol europeu e mundial.

"Rodrygo para a Arábia Saudita? Meus jogadores estão muito felizes aqui e querem fazer história aqui. Eu disse isso sobre o Vini, repito sobre o Rodrygo", afirmou o técnico.

Com a saída de Neymar, há rumores de que o Al-Hilal irá fazer um grande investimento para contratar um grande nome do futebol europeu para a próxima temporada. Além dos brasileiros, Salah, do Liverpool, vem sendo ventilado.

"Há muitos jogadores que querem estar no lugar do Rodrygo e no lugar do Vinicius, porque há muitos jogadores que querem jogar neste clube, nessa equipe e com essa camisa. Muitíssimos, muitíssimos", concluiu.