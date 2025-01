Luiz Alano estava no SBT desde 2020 - Divulgação/SBT

Publicado 31/01/2025 13:59

Duas semanas após pedir demissão do SBT, Luiz Alano já tem uma nova casa. O narrador aceitou a proposta para trabalhar na CazéTV, onde fará transmissões do Campeonato Paulista e de outros eventos. Rio -, Luiz Alano já tem uma nova casa. O narrador aceitou a proposta para trabalhar na CazéTV, onde fará transmissões do Campeonato Paulista e de outros eventos.

A estreia de Alano ainda não tem data confirmada, mas deve acontecer em março. O narrador se mudará de São Paulo para o Rio por conta do novo desafio.

"Estou muito feliz em me juntar à Caze TV, um projeto que mudou a maneira como o público consome esportes. Fazer parte desse time é uma grande honra e uma oportunidade incrível de seguir narrando grandes momentos, tanto no futebol quanto em outras modalidades. A expectativa para essa nova fase é enorme, e mal posso esperar para viver tudo isso junto com os novo colegas!", afirmou Alano à "Folha de São Paulo.

Luiz Alano estava no SBT desde que a emissora decidiu retomar as transmissões de futebol, em 2020. Apesar de ser um dos contratados mais antigos da área de Esportes, nunca foi o narrador titular do canal, sendo o reserva de outros nomes que passaram pela emissora, como Téo José e Cléber Machado. Após a contratação de Tiago Leifert para ser o narrador principal, ele decidiu deixar o canal, incomodado com a falta de espaço.