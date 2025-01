Gabriel Bortoleto é piloto da Sauber - Reprodução / Instagram @gabrielbortoleto_

Publicado 31/01/2025 14:17

Rio - Estreante na Fórmula 1 em 2025, Gabriel Bortoleto realizou mais uma rodada de testes privados com a Sauber, visando a temporada que começa em 16 de março. Usando um carro antigo da equipe, ele treinou por dois dias no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na Espanha, e mostrou otimismo com os resultados.

"Dois dias finalizados de testes em Barcelona. Muito feliz com os resultados. Fizemos bastante voltas. Em Imola estava chovendo, então a gente acabou salvando todas as voltas, sets de pneu e tudo para Barcelona. Aproveitamos bastante. Muito feliz e pronto para a temporada. Vamos pra cima, Brasil", disse o jovem.

O regulamento da F1 para 2025 permite que as equipes usem, em testes de até 1000 km, carros que sigam as regras técnicas de qualquer um dos três anos anteriores ao que vem antes de 2025. Ou seja, os modelos precisam estar de acordo com os regulamentos de 2021, 2022 ou 2023.

Bortoleto e seu companheiro de equipe, o piloto alemão Nico Hulkenberg, ainda não conheceram o carro da equipe para 2025. Ainda sem nome oficial, o carro segue em desenvolvimento e deve ser revelado em fevereiro, no evento oficial da Fórmula 1.

A estreia do brasileiro com o carro de 2025 da Sauber acontecerá entre os dias 26 e 28 de fevereiro, no Circuito de Sakhir, em Bahrein. Já o mundial de principal categoria de automobilismo começa em março, no dia 16, com o GP da Austrália.

Campeão da Fórmula 3 e Fórmula 2 em anos consecutivos, o brasileiro entrou para um seleto grupo de pilotos que conta com nomes como Charles Leclerc, da Ferrari, George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren. O bicampeão mundial Fernando Alonso é o empresário de Bortoleto.