Logo da TV Globo - Reprodução

Logo da TV GloboReprodução

Publicado 31/01/2025 15:53

Rio - A Globo fechou acordo com a Liga Forte União (LFU) para transmitir jogos dos clubes que pertencem ao bloco até o Brasileirão de 2029. O contrato é para exibição tanto na TV aberta como por assinatura de duelos de Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.

De acordo com a própria emissora, em média, os canais Globo vão exibir cinco jogos por rodada dessas equipes como mandantes, sendo quatro delas exclusivas.



Os 11 clubes da LFU na Série A se juntarão aos nove times da Libra na Globo. A empresa já havia fechado em março de 2024 acordo para exibir com exclusividade jogos como mandantes de Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória. Com isso, a distribuição será da seguinte forma:

- Oito jogos exclusivos nos canais Globo (TV Globo, sportv e Premiere)

- Um jogo exibido nos canais Globo, na Record e no YouTube

- Um jogo no Amazon Prime Video

"Ficamos felizes pela parceria com os clubes da LFU e, com isso, consolidar nosso envolvimento no ciclo de 2025 a 2029 do Campeonato Brasileiro, que resultará na maior e melhor cobertura do evento, levando ao público praticamente todos os jogos através das diversas plataformas da Globo. O Brasileirão é um dos melhores campeonatos do mundo graças ao seu formato de disputa, competitividade e grandeza dos clubes, movimentando as torcidas de todo o país", celebrou Fernando Manuel, diretor de Direitos Esportivos da Globo.