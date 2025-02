Memes de Botafogo 1 x 3 Flamengo - Reprodução/Redes sociais

Rio - Muita chuva, gramado encharcado, paralisação de cerca de uma hora e um domínio impressionante do Flamengo sobre o Botafogo na Supercopa Rei, com título conquistado após vitória por 3 a 1 em Belém . Bruno Henrique foi eleito o Rei do clássico com dois gols marcados e uma atuação impactante, que rendeu muitos memes nas redes sociais.