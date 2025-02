Neymar estreará pelo Santos na quarta-feira (5), na Vila Belmiro - Guilherme Kastner / Santos FC

Publicado 02/02/2025 18:15

aguardar os primeiros jogos de Neymar no Santos para confirmar se irá incluí-lo na lista de convocados para os próximos jogos da

Dorival Júnior preferede convocados para os próximos jogos da seleção brasileira , no fim de março. Mas o treinador, que foi ao Mangueirão, em Belém (PA) para assistir a Botafogo Flamengo pela Supercopa Rei, aprovou o retorno do atacante ao Brasil.

"Nesse momento o que ele precisa é disso, é atuar. Atuar no local que ele tem e sinta o carinho do seu torcedor. Onde ele 'nasceu' e se apresentou ao mundo, retornando agora em condições de poder ainda ser um protagonista do futebol mundial. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, com Neymar, se Deus quiser, já recuperado na sua totalidade. Ele será muito importante", afirmou em entrevista à TV Globo.



A expectativa da comissão técnica da seleção brasileira é poder incluir o atacante na lista com mais nomes de jogadores, que será entregue em 28 de fevereiro para os clubes.



Neymar pode ter disputado seis partidas pelo Santos. Ele tem Até lá,. Ele tem estreia confirmada para quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP , na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Posteriormente, provavelmente no dia 7 de março, haverá a divulgação dos 23 nomes convocados para os jogos contra Colômbia, dia 20 em Brasília, e Argentina, dia 25 em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.