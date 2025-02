Neymar está de volta ao Santos - Divulgação

Publicado 06/02/2025 14:26

Rio - Neymar já definiu qual será seu endereço em Santos. O craque comprou uma mansão em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha, no canal 1 da Baixada, que será seu 103º imóvel na região do litoral paulista.

O valor da casa não foi divulgado, mas Neymar deve se mudar em breve. O local onde o craque irá morar já contou com outros moradores ilustres, como Pelé. Por lá, uma mansão de 2800 m² pode ser vendida por até R$ 35 milhões.

Neymar poderá deixar de ir aos treinos do Santos de helicóptero, como fez em seus primeiros dias no retorno ao clube. Ele estava ficando na sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

Neymar fez sua reestreia pelo Santos na última quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. O craque entrou no intervalo do empate em 1 a 1.