Neymar elogiou o narrador Jorge Iggor, da TNT Sports, em conversa após reestreia pelo Santos - Reprodução de vídeo

Publicado 06/02/2025 13:22 | Atualizado 06/02/2025 13:23

Após reestrear com a camisa do Santos na quarta-feira (5), Neymar atendeu diversos veículos de imprensa ainda no gramado. Em uma dessas, o camisa 10 parou para elogiar o jornalista Jorge Iggor, do canal TNT Sports, por sua narração em vídeo sobre o retorno do atacante ao futebol brasileiro. O profissional recebeu críticas nas redes sociais nesta semana, incluindo de Mauro Cezar Pereira, comentarista da Jovem Pan e do UOL.

"Jorge, desde já te parabenizo pelo seu vídeo, tenho certeza que você é um grande narrador, que traz uma emoção diferente e verdadeira. Então, obrigado pelo vídeo, obrigado pelas palavras, fico muito feliz de ter um cara como você narrando esses momentos incríveis, não só meu, mas de todos os jogadores brasileiros e internacionais. É incrível ter sua voz nos jogos", afirmou Neymar, após a partida.

Muito bacana o Neymar elogiando o Jorge Iggor e ainda parabenizando pelo vídeo que ele gravou nessa semana kkkk



Jorge Iggor é santista e se emocionou com o retorno de Neymar ao Santos, na apresentação do atacante à torcida na Vila Belmiro. "Muito obrigado, Neymar. Não tem preço esse tipo de reconhecimento. Muito obrigado mesmo", afirmou, após os elogios do camisa 10 santista.



Ao longo da última semana, Jorge Iggor foi criticado por Mauro Cezar pela sua narração na apresentação de Neymar. "Teve jornalista chorando porque o Neymar chegou. Pelo amor de Deus! A pessoa é escalada para cobrir e entra ao vivo chorando. Isso não dá. Não tem um chefe para falar: ‘Meu filho, não pode ser assim’? Se for assim, compra um ingresso e vai para a arquibancada", disse o profissional. Ele não citou diretamente o narrador em seu comentário durante programa na Jovem Pan.



"Diante do microfone, você tem que manter o mínimo de postura profissional. Isso tudo vai contaminando as pessoas e parece que o retorno do Neymar é o melhor negócio do mundo", completou.



Nesta semana, antes da estreia de Neymar contra o Botafogo-SP, Jorge Iggor respondeu aos comentários de Mauro Cezar em seu canal no YouTube. "Os brasileiros estão cansados de pilantragem e hipocrisia nas redes sociais. Fico muito feliz de estar do outro lado, o pilantra está lá e eu estou aqui. O pilantra não se emociona ou só valoriza a emoção que lhe interessa. O problema é dele. Eu acho que o futebol é emoção, e é assim que eu pauto meu trabalho", disse. Assim como Mauro, Jorge Iggor também não citou o nome do profissional.



No ano passado, os jornalistas já haviam entrado em "rota de colisão" por comentários acerca das chuvas no Rio Grande do Sul e a paralisação do Campeonato Brasileiro. Jorge Iggor, à época, criticou jornalistas que compararam a tragédia com àquela ocorrida em Petrópolis – em que não houve a paralisação do campeonato.



Mauro Cezar rebateu, por meio de seu perfil na rede social X (antigo Twitter), o narrador. "Me disseram que a turma de covardes que distorcem o que é dito ganhou ‘reforço’. Se é que pode ser chamado de reforço um bobalhão que grita o tempo todo tentando se parecer com outro (muito melhor do que ele, claro), e vive acoplado ao saco escrotal dos chefes desde os tempos em que ferrava os colegas quando fazia a escala", escreveu o jornalista.