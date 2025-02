Previsões para 2025 - Reprodução / Internet

Rio - A temporada de 2025 já começou e os torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco têm esperança de um ano positivo. De acordo com a sensitiva Michele Souza, o Rubro-Negro irá ser o grande protagonista do futebol brasileiro, tendo o Palmeiras como maior rival. Em relação aos outros clubes do Rio, a temporada será de oscilações.

"Vejo um ano favorável para Palmeiras e Flamengo que com certeza terão títulos, o que já tinha previsto para o Flamengo esse ano de 2025 e ele já começou trazendo título para o time. Vejo boas parcerias para o Flamengo, novas contratações, apesar de passar por algum período conturbado, terá destaque no campeonato brasileiro, assim como o Palmeiras", prevê.

VASCO



"O Vasco passará por alguns sacrifícios, ano difícil, mas não vejo rebaixamento. Estará bem colocado na tabela de campeonatos".

BOTAFOGO

Pode ter troca de técnico até o fim do ano, existe uma energia melhor para a Copa do Brasil e Campeonato Carioca, com grandes chances de título. Porém, não vai ser repetir o desempenho de 2024.

FLUMINENSE



É um ano de alguns obstáculos. Não é um ano 100% favorável para o time para a conquista de títulos. Vejo um quase título se o técnico for trocado. Mas não vejo rebaixamento.

NEYMAR

Não vi Neymar trazendo título para o Santos. Será um ano muito complicado para o time com a possibilidade de um rebaixamento. Vejo favorável para a Copa do Brasil, mas ano de cortes é muito sacrifício, embora as boas parcerias. Neymar tem que tomar cuidado com a saúde mais uma vez e a vida dele em 2025. Vejo um curto tempo dele no Santos como jogador por questões de saúde e dores familiares devido a uma perda. Já tinha previsto que Neymar compraria o Santos esse ano e aconteceu.

Seleção Brasileira

Não vejo ganhando a próxima Copa, inclusive a seleção brasileira não terá bom desempenho em 2025 em amistosos. É necessário uma grande mudança.