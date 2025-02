Kirian Rodriguez, do Las Palmas, luta contra linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer no sistema linfático - Dennis Agyeman / AFP

Publicado 06/02/2025 19:08

Rio - Kirian Rodriguez terá que se afastar do futebol pela segunda vez. O jogador, de 28 anos, teve uma recaída da doença linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer no sistema linfático. O capitão dos Las Palmas, da Espanha, fez o anúncio nesta quinta-feira (6), em coletiva de imprensa.

"Ontem fui informado que tive uma recaída de câncer. Terei que parar de jogar novamente e passar por outra rodada de quimioterapia para lutar contra a doença", disse Kirian Rodriguez.

Na temporada 2022/23, Kirian Rodriguez já havia parado de jogar futebol para tratar a doença. Ele voltou aos gramados após 11 meses, em abril de 2023, quando o Las Palmas conseguiu o acesso para a elite do futebol espanhol.

Kirian Rodriguez é um dos jogadores mais importantes do Las Palmas. O jogador atuou em 22 jogos na temporada 2024/25, somando 1.833 minutos em campo e três assistências. O time espanhol ocupa o 15º lugar do Campeonato Espanhol, com 23 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.