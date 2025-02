Emprestado pelo Flamengo, Carlinhos marcou na estreia pelo Vitória - Victor Ferreira/EC Vitória

Publicado 09/02/2025 12:00 | Atualizado 09/02/2025 12:02

Rio - Carlinhos brilhou na estreia pelo Vitória. Emprestado pelo Flamengo, o centroavante fez o gol do triunfo do Leão sobre o Porto por 2 a 1, neste sábado (8), no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O jogador celebrou o resultado e explicou a dança na comemoração.

"Um motivo de muita alegria vestir a camisa do Vitória. É um clube de muita história e campeão. Acabei de chegar e ainda estamos nos conhecendo. Vamos entrosando ao longo do campeonato. Aprendi essa dança hoje, foi muito legal e espero fazer muitas dessas ao longo do campeonato", disse.

Carlinhos, de 27 anos, estava fora dos planos do técnico Filipe Luís. O centroavante foi utilizado nas rodadas iniciais do Carioca, quando o Flamengo jogou com time alternativo. O jogador foi emprestado até dezembro deste ano, com opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões.

Carlinhos foi contratado pelo Flamengo em 2024, após se destacar pelo Nova Iguaçu, no Carioca. Ao todo, o jogador fez 20 jogos e cinco gols com o Manto Sagrado, sendo um deles no triunfo por 2 a 1 sobre o próprio Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão do ano passado.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 15 pontos e se isolou na liderança do Campeonato Baiano. O Leão volta a campo na próxima terça-feira (11), às 19h (de Brasília), contra o Ferroviário-CE, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.