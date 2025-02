PC de Oliveira apontou um erro de arbitragem no primeiro Fla-Flu de 2025 - Reprodução

Publicado 09/02/2025 09:30

Rio - O primeiro confronto entre Flamengo e Fluminense em 2025 deixou a desejar. O forte calor no Rio de Janeiro afetou o espetáculo e prejudicou a intensidade da partida, que teve poucas emoções e terminou empatada sem gols, neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Porém, o clima esquentou também entre os jogadores.

No primeiro tempo, o chileno Erick Pulgar, do Flamengo, se envolveu em discussões com o colombiano Jhon Arias, do Fluminense, e ambos receberam cartão amarelo. Na etapa final, o volante rubro-negro cometeu uma falta em que poderia ter recebido o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, mas nada aconteceu. O comentarista de arbitragem PC de Oliveira avaliou como um erro.

"Ele (Pulgar) perde o domínio da bola e dá essa entrada no Lima. Ele está distante, dá o carrinho, mas o Lima chega primeiro e tira a bola. Quando o jogador se projeta dessa maneira e dá uma entrada dessa forma, ele corre um risco muito grande. Se chega assim, toca na bola e depois tem o contato com o adversário, ok. Mas nesse lance, ele não toca na bola. Então, esse lance é uma entrada temerária e ele deveria ter recebido o segundo cartão amarelo seguido do vermelho", disse PC de Oliveira.

Com o empate, o Flamengo chega aos 14 pontos e fica em segundo lugar, perdendo a chance de assumir a liderança. Já o Fluminense, por sua vez, é o oitavo colocado com 11. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 7ª rodada, enquanto o Tricolor joga no domingo (16), às 16h, contra o Nova Iguaçu, em casa.