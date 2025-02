Plymouth Argyle venceu o Liverpool por 1 a 0 e avançou às oitavas da Copa da Inglaterra - Henry Nichols / AFP

Publicado 09/02/2025 14:34

Rio - Uma zebra enorme apareceu na Copa da Inglaterra. Lanterna da segunda divisão, o Plymouth Argyle venceu o Liverpool, líder da elite inglesa, por 1 a 0, neste domingo (9), e avançou às oitavas de final da tradicional competição. Hardie, de pênalti, fez o gol da vitória.

A última vitória do Plymouth sobre o Liverpool aconteceu há 69 anos. Arne Slot mandou a campo uma equipe alternativa e poupou nomes como Alisson, van Dijk e Salah. Mesmo assim, os Reds tiveram mais volume, só que pecavam nas finalizações.

O lance decisivo da partida aconteceu no início da etapa final. Hardie, de pênalti, abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo. Em desvantagem, o Liverpool correu atrás do resultado e massacrou o rival até o último minuto, mas o goleiro Hazard brilhou com grandes defesas e garantiu a vitória.

Eliminado da Copa da Inglaterra, o Liverpool volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), contra o Everton, fora de casa, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Inglês. Já o Plymouth, lanterna da segundona, encara o Milwall, no mesmo dia, às 16h45, em casa, pela 32ª rodada.