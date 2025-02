Gabigol foi expulso em seu primeiro clássico pelo Cruzeiro - Reprodução/Premiere

Gabigol foi expulso em seu primeiro clássico pelo CruzeiroReprodução/Premiere

Publicado 09/02/2025 16:54

Rio - Gabigol não terá boas recordações de seu primeiro clássico pelo Cruzeiro contra o Atlético-MG. Em duelo disputado neste domingo (9), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, o ex-atacante do Flamengo foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo após acertar uma cotovelada em Lyanco, do Galo.

GABIGOL EXPULSO POR ESSA COTOVELADA pic.twitter.com/R8v3mluvXz — out of context brasileirão (@oocbrsao) February 9, 2025 O lance aconteceu enquanto Lyanco estava com a bola no lado direito da defesa do Galo, tentando levar o time para o ataque. Gabi tentou pressionar na marcação, mas acabou deixando o braço e atingindo o zagueiro. Após revisão no VAR, o jogador do Cruzeiro levou o cartão vermelho.

Antes da expulsão precoce, Gabigol vinha tendo um bom início no Cruzeiro. Em seus quatro primeiros jogos pelo clube mineiro, o atacante balançou as redes quatro vezes.