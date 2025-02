Italo Ferreira venceu a etapa de Abu Dhabi de 2025 - Fadel Senna / AFP

Publicado 17/02/2025 14:38

Rio - O Brasil confirmou o favoritismo nas ondas artificiais da etapa de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Vice-campeão no ano passado, Italo Ferreira chegou novamente na final e conquistou o título da prova pela primeira vez na carreira. O campeão mundial e olímpico revelou que trocou os treinos no mar pela piscina e que isso ajudou em seu desenvolvimento.

"Tenho surfado muito nas piscinas de ondas, especialmente em São Paulo, na Boa Vista, onde eu tenho me dedicado muito mais lá do que no mar porque o tempo é curto. Um dia na piscina parece que você fez uma viagem de surfe de uma semana. E aí você compensa o tempo, testa equipamentos e, realmente, consegue performar. Aproveito cada momento e cada detalhe", disse.

A piscina citada por Italo Ferreira possui uma tecnologia que é capaz de produzir centenas de ondulações por hora, de tamanhos e intensidades diferentes, moldando as ondas conforme a necessidade técnica. Após a vitória em Abu Dhabi, o surfista brasileiro chegou a comentar que as piscinas produzem ondas perfeitas e expõe fragilidades até mesmo nos melhores atletas.

Com a vitória em Abu Dhabi, Italo Ferreira assumiu a liderança do Circuito Mundial. Campeão em 2019, o baiano foi vice-campeão em 2022 e 2024, além de terceiro colocado em 2021 e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 — que foi realizado no ano seguinte por conta da pandemia. Em 2025, ele ficou em terceiro em Pipeline, no Havaí, e venceu nos Emirados Árabes Unidos.

Foi a quarta vitória do Brasil em cinco provas disputadas em piscinas na história do Circuito Mundial. Entre 2021 e 2024, o Surf Ranch, que pertence ao 11 vezes campeão Kelly Slater, foi o palco escolhido pela organização. Gabriel Medina e Filipe Toledo disputaram o título entre 2021 e 2023, com Medina vencendo duas vezes. Já no ano passado, Italo chegou à final e foi derrotado. Agora, venceu em Abu Dhabi.