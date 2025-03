Projeto do novo Camp Nou apresentado pelo Barcelona - Divulgação/Barcelona

Publicado 20/03/2025 10:52

O Barcelona adiou seu retorno ao Camp Nou para a próxima temporada devido ao atraso nas obras. O clube anunciou que o pacote de ingressos válidos para as partida no Olímpico de Montjuic foi estendido até o final da campanha 2024/2025. O estádio passa por reformas desde junho de 2023.

A diretoria alega imprevistos em relação a logística dos materiais, mão de obra e outras licenças necessárias para as alterações no projeto. As fortes chuvas que afetam a região e os períodos de seca em 2024 também foram determinantes para isso.

"Temos o prazer de anunciar que o passe de temporada 24/25 do Estádio Olímpico de Montjuic foi estendido para incluir as partidas de futebol masculino do primeiro time nas competições da LaLiga e da UEFA Champions League até o final da temporada 24/25", disse o clube, em nota.

A data para voltar ao Camp Nou já havia sido alterada em outrora. Em um primeiro momento, a expectativa era que o estádio pudesse ser usado em novembro do ano passado com 60% da capacidade, ainda com as reformas em andamento. Depois a previsão passou para janeiro, após a fase de classificação da Liga dos Campeões, e reagendada para fevereiro.

O novo projeto do Camp Nou tem ampliação da capacidade de 99 mil para 110 mil torcedores. O Barcelona garantiu o financiamento de 1,5 bilhão de euros (R$ 9 bilhões) para a reconstrução e firmou parceria com 20 investidores.