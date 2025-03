Foz do Iguaçu-PR receberá a primeira edição da World Boxing Cup - (Foto: Divulgação)

Publicado 20/03/2025 09:00

O Brasil será palco de um marco histórico para o boxe mundial. Entre os dias 31 de março e 5 de abril, a cidade de Foz do Iguaçu-PR receberá a primeira edição da World Boxing Cup, a Copa do Mundo de Boxe, reunindo atletas de elite de 18 países na competição inesquecível. O evento marca o início do calendário oficial do World Boxing em 2025 e promete atrair olhares do mundo inteiro para o país



Os países confirmados incluem, além do Brasil, outras potências do boxe como Estados Unidos, França, Alemanha e Grã-Bretanha, além de outras nações que se destacam no esporte, como Argentina, Austrália, Panamá, Noruega, Polônia, Cazaquistão, Taipei, Suíça, Guatemala, Índia, Itália, Suécia e Uzbequistão.