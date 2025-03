Guo Jiaxuan, de 18 anos, ficou internado por um mês após ter morte cerebral constatada - Divulgação

Guo Jiaxuan, de 18 anos, ficou internado por um mês após ter morte cerebral constatadaDivulgação

Publicado 20/03/2025 08:30 | Atualizado 20/03/2025 09:11

na China após sofrer uma joelhada na cabeça em um jogo-treino da seleção de base chinesa, durante turnê realizada na Espanha. Rio - O zagueiro chinês Guo Jiaxuan, de 18 anos, morreu nesta quinta-feira (20). O jovem, que chegou a ter morte cerebral constatada ainda no mês passado, estava internado na China após sofrer uma joelhada na cabeça em um jogo-treino da seleção de base chinesa, durante turnê realizada na Espanha.

O acidente aconteceu em um jogo-treino contra o Alcobendas, no dia 6 de fevereiro. Após sofrer a joelhada, Guo Jiaxuan caiu inconsciente no gramado e foi levado ao hospital, onde teve a morte cerebral constatada. Ele foi transferido para Pequim no dia 13 de fevereiro, onde permaneceu internado.

A transferência para a China ocorreu após a família de Guo Jiaxuan não aceitar o diagnóstico do hospital espanhol. O pai do jovem jogador acreditava na reviravolta do quadro e queria realizar o tratamento no país. Porém, sua condição clínica piorou na última quarta-feira (19), e ele faleceu nesta quinta.

O zagueiro estava no Beijing Guoan e tinha passagens pela seleção sub-17 da China. Em 2023, foi convidado para participar do projeto internacional do Bayern de Munique, que tem o intuito de revelar promessas de todo o mundo. O clube alemão lamentou a morte.

"O Bayern sofre a perda de Guo Jiaxuan, que sucumbiu a uma severa lesão na cabeça durante um trágico acidente em um jogo-treino na Espanha. O zagueiro foi parte da World Squad de 2023 do Bayern, que oferece a talentos do mundo inteiro a chance de mostrar seu potencial no futebol", publicou o clube.