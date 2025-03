Duelo entre Jones e Tom Aspinall segue no radar - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 20/03/2025 10:15

A negociação para uma possível luta entre Jon Jones e Tom Aspinall pela unificação do cinturão peso-pesado do UFC já se tornou uma verdadeira "novela". No entanto, aparentemente, um novo capítulo veio à tona recentemente. Isso porque o renomado jornalista revelou, em participação no "Uncroewd Post-Fight Show", que "Bones" teria exigido no mínimo seis meses para se preparar visando o eventual duelo contra o britânico. Dessa forma, o confronto seria realizado apenas no fim do ano.



"Fui informado que Jon Jones quer seis meses para se preparar quando entrarem em acordo para realizarem a luta. O que são seis meses a partir de agora? Setembro? Eu sei, o dinheiro fala mais alto, mas se o plano era fazer no verão (dos Estados Unidos) ficará um pouco inviável", afirmou Ariel Helwani, que ainda explicou que o prazo proposto por "Bones" contaria a partir da assinatura do contrato.