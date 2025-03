Gabriel Bortoleto é um dos estreantes da Fórmula 1 em 2025 - Paul Crock / AFP

Publicado 20/03/2025 09:30 | Atualizado 20/03/2025 09:41

Rio - Após estrear no caótico GP da Austrália, Gabriel Bortoleto já está preparado para o próximo desafio na Fórmula 1. O piloto brasileiro, de 20 anos, é um dos seis estreantes na principal categoria de automobilismo e revelou ter feito treinos intensos no simulador para o GP da China, neste fim de semana.

"Vamos ver o formato sprint em ação, mas estou pronto para o desafio. Passei muito tempo no simulador para me familiarizar com Xangai durante a pré-temporada, e embora seja um circuito definitivamente exigente, estou animado para correr lá pela primeira vez", disse o brasileiro.

Na etapa da China, os pilotos vão encarar a primeira corrida rápida da temporada. Por causa disso, terão apenas um treino livre para trabalhar no acerto do carro, o que eleva a dificuldade das equipes. Portanto, Bortoleto quer "maximizar cada volta" para obter as melhores respostas para a Sauber.

Em sua estreia na Fórmula 1, Bortoleto largou em 15º lugar e abandonou a corrida na volta 46 após o carro perder a suspensão e colidir no muro. O piloto brasileiro, que reclamou bastante dos freios, acredita que o problema aconteceu por causa do choque com o companheiro Nico Hulkenberg, na curva 3.

"Não vou entrar em detalhes, mas tivemos um problema. Tivemos dificuldades de entender o que aconteceu. O que está claro para nós é que houve um contato (com Nico Hulkenberg), completamente incidente de corrida. Não temos uma resposta clara para isso, mas estão analisando na fábrica", afirmou.

O GP da China será realizado neste fim de semana, no Circuito de Xangai. O único treino livre será na madrugada de sexta-feira (21), às 00h30 (de Brasília), seguido da classificação da corrida curta, às 4h30. Já a prova acontece às 00h de sábado (22) e, na sequência, a classificação da corrida, às 4h. Por fim, a corrida principal será realizada na madrugada de domingo (23), às 4h.