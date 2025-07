Oscar Piastri conquistou a pole position para a corrida sprint do GP da Bélgica - SIMON WOHLFAHRT / AFP

Oscar Piastri conquistou a pole position para a corrida sprint do GP da BélgicaSIMON WOHLFAHRT / AFP

Publicado 25/07/2025 12:50 | Atualizado 25/07/2025 12:52

Rio - Oscar Piastri confirmou o favoritismo na classificação da corrida sprint do GP da Bélgica. Após liderar o único treino livre da etapa, o piloto australiano fez o tempo mais rápido e bateu o recorde da pista com a marca de 1m40s510. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em décimo.

Líder do campeonato de pilotos, Oscar Piastri mostrou que está com mais ritmo do que seu companheiro e rival pelo título, Lando Norris. O britânico, por exemplo, ficou mais de meio segundo atrás. O tetracampeão Max Verstappen ficou entre a dupla da equipe inglesa, quase meio décimo atrás do pole.

Já Mercedes e Ferrari decepcionaram. A Mercedes sequer teve um representante na terceira fase da disputa, já que Kimi Antonelli ficou em último e George Russell em 13º. Já a Ferrari trouxe atualização no carro, mas o desempenho continua ruim. Lewis Hamilton vai largar em 18º, enquanto Charles Leclerc em 4º.

A corrida sprint será realizada neste sábado (26), às 7h (de Brasília). Depois, os pilotos voltam para a pista para definir o grid da corrida principal, às 11h. O GP da Bélgica acontece no domingo (27), às 10h, no Circuito de Spa-Francorchamps.

Classificação da corrida sprint do GP da Bélgica:

1º - Oscar Piastri (McLaren) - 1m40s510

2º - Max Verstappen (RBR) +0s477

3º - Lando Norris (McLaren) +0s618

4º - Charles Leclerc (Ferrari) +0s768

5º - Esteban Ocon (Haas) +1s055

6º - Carlos Sainz (Williams) +1s251

7º - Oliver Bearman (Haas)+1s47

8º - Pierre Gasly (Alpine) +1s449

9º - Isack Hadjar (RB) +1s461

10º - Gabriel Bortoleto (Sauber) +1s666

11º - Liam Lawson (RB) - SQ2

12º - Yuki Tsunoda (RBR) - SQ2

13º - George Russell (Mercedes) - SQ2

14º - Fernando Alonso (Aston Martin) - SQ2

15º - Lance Stroll (Aston Martin) - SQ2

16º - Alexander Albon (Williams) - SQ1

17º - Nico Hulkenberg (Sauber) - SQ1

18º - Lewis Hamilton (Ferrari) - SQ1

19º - Franco Colapinto (Alpine) - SQ1

20º - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - SQ1