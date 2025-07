Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2025 12:12

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma imagem vestindo uma lingerie vermelha em seu perfil no Instagram. A beldade arrancou elogios do seus seguidores.

"Preciosa", "A mais linda", "Incrível como tudo combina contigo", "Você é maravilhosa", "Que mulher incrível, você é", foram alguns dos elogios.

Sole Cardozo é muito conhecida no seu país, a beldade trabalha como apresentadora em programas de TV e também de rádios. A celebridade paraguaia também costuma fazer trabalhos fotográficos para marcas importantes do seu país.

Musa do Olimpia, Sole Cardozo, faz muito sucesso nas redes sociais e tem mais de 1,7 milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@solecardozop).