Musa do Olimpia, Sole CardozoReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 15:20

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, utilizou suas redes sociais para desabafar. A beldade reforçou que não comercializa nenhum tipo de material adulto. Ela publicou um print em que bandidos tentam se passar por ela divulgando conteúdos falsos.

"Mais uma vez esclareço que não vendo conteúdo, e não peço dinheiro em troca de nenhuma foto, muito menos vídeos meus transando", disse em seu perfil no Instagram.

Não é a primeira vez que isso acontece envolvendo Sole Cardozo. Há alguns anos um falso vídeo sexual da modelo circulou nas redes sociais. Recentemente, ela afirmou que teve falsas imagens nuas divulgadas.

Sole Cardozo é muito conhecida no seu país, a beldade trabalha como apresentadora em programas de TV e também de rádios. A celebridade paraguaia também costuma fazer trabalhos fotográficos para marcas importantes do seu país.

Musa do Olimpia, Sole Cardozo, faz muito sucesso nas redes sociais e tem mais de 1,7 milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@solecardozop).