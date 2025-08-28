Guga - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

GugaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 28/08/2025 22:58 | Atualizado 28/08/2025 23:01

Rio - O Fluminense teve chances de largar na frente nas quartas de final, mas não aproveitou. O Tricolor desperdiçou oportunidades, voltou a sofrer com falta de atenção e perdeu para o Bahia por 1 a 0 , nesta quinta-feira (28), em Salvador. O lateral-direito Guga, que estava na marcação de Luciano Juba, explicou o lance e reforçou o coro do técnico Renato Gaúcho.

"Poderíamos ter ficado na frente da bola para evitar o lançamento. Foi um lance muito rápido. Quando fizemos a falta, o Pulga já estava pedindo a bola em profundidade e eu estava fazendo a cobertura. Depois veio o Juba por dentro. Vamos ajustar isso", disse.

Após a partida, o técnico Renato Gaúcho reclamou da falta de atenção do Fluminense, algo que tem sido recorrente. Além de lamentar as chances perdidas, o Tricolor deixou o campo reclamando de um gol e um pênalti anulado. Guga, no entanto, concordou com a decisão da arbitragem.

"(A bola) pega no braço, mas acho que estava na frente do corpo. Acho que foi justa a decisão. A gente lamenta porque estávamos em busca do empate, mas faz parte", afirmou.

Com a derrota, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença para avançar de fase na Copa do Brasil. Já o Bahia, por sua vez, joga pelo empate, no dia 10, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor volta a campo domingo (31), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.