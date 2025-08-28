Renato Gaúcho. Fluminense enfrentou o Bahia, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do BrasilMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Rio - O Fluminense vai precisar superar muitos obstáculos dentro de casa para avançar à semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida das quartas de final, o Tricolor não aproveitou as chances, falhou no fim e perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), em Salvador. O técnico Renato Gaúcho ficou na bronca com a nova desatenção do sistema defensivo.
"Em determinados momentos está faltando esse foco para que a gente não tome esses gols (...) Estamos cometendo erros e tenho tentado corrigir. Temos tomado gols em desatenção e os adversários não tem perdoado. O trabalho da comissão técnica é corrigir", disse.
Renato Gaúcho já havia reclamado da falta de atenção na derrota para o Bragantino, no último sábado (23), quando o Fluminense sofreu dois gols em três minutos. Apesar da bronca, o treinador fez uma análise positiva da atuação tricolor em Salvador e pediu apoio da torcida.
"O Fluminense jogou melhor e mereceu vencer. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos e jogamos melhor os primeiros 90. O que vale é bola na rede, mas teremos mais 90 minutos em casa para reverter o placar. Nós jogamos melhor aqui e pode ter certeza que seremos melhores em casa também", afirmou.
Com a derrota, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença para avançar de fase na Copa do Brasil. Já o Bahia, por sua vez, joga pelo empate, no dia 10, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor volta a campo domingo (31), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.