Canobbio lamentou as oportunidades perdidas pelo Fluminense

Rio - O Fluminense largou atrás no placar nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor não aproveitou as oportunidades e perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, e precisará reverter o resultado no Maracanã. Apesar da derrota, o atacante Canobbio vê o Tricolor vivo na disputa.
"Estamos vivos. O presidente (Mário Bittencourt) falou hoje que o clube é assim, que quando menos se espera, nós chegamos. A história é assim. Temos que acreditar. Estamos vivos e teremos 90 minutos no Maracanã diante da nossa torcida, e vamos com tudo", disse.
Apesar da derrota, o Fluminense teve oportunidades de vencer. No primeiro tempo, o próprio Canobbio perdeu uma chance cara a cara com o goleiro Ronaldo. Depois, Serna teve um gol anulado. Na etapa final, Thiago Silva também perdeu chance. O uruguaio lamentou a falta de pontaria.
"No primeiro tempo, jogamos bem por 25 minutos, mas não conseguimos fazer o gol. Tivemos outro que foi impedido e eu perdi um cara a cara com o goleiro. São muitas situações que não conseguimos concluir. Acho que ficamos com raiva porque trabalhamos bem a bola e tivemos ocasiões de gol, mas não deu", concluiu.
Com a derrota, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença para avançar de fase na Copa do Brasil. Já o Bahia, por sua vez, joga pelo empate, no dia 10, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor volta a campo domingo (31), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão. 