Renato Gaúcho em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/08/2025 14:50

Rio - Com três reforços anunciados após a disputa do Mundial de Clubes, o Fluminense não vê o elenco fechado para a temporada, porém, entende que supriu as carências apontadas por Renato Gaúcho em relação ao grupo. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O clube carioca não descarta a possibilidade de contratar mais jogadores, porém, não há neste momento, um posicionamento agressivo do clube carioca no mercado. Atletas vem sendo oferecidos e o Fluminense tem avaliado pontualmente os nomes.

O Fluminense oficializou a chegada do zagueiro Igor Rabello, do meia-atacante Lucho Acosta e do atacante Santi Moreno. Os dois primeiros para suprir carências que Renato Gaúcho apontou nos setores e o último para repor a saída de Jhon Arias para o futebol inglês.

O clube carioca chegou a fazer uma proposta pelo atacante Rafael Navarro, que atua como centroavante, mas ele acabou seguindo no futebol dos Estados Unidos. O entendimento é que Everaldo, Germán Cano e John Kennedy, que retornou ao clube carioca, podem dar opções suficientes para Renato Gaúcho.