Thiago Silva esteve presente no último confronto de mata-mata entre Fluminense e Bahia, em 2007 - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/08/2025 11:15 | Atualizado 28/08/2025 11:58

o Tricolor que avançou acabou tornando-se campeão no Campeonato Brasileiro de 1988 e na Copa do Brasil de 2007.

Bahia e Fluminense se encontram pela terceira vez num mata-mata de torneio nacional, e o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil será um tira-teimas. Com uma classificação para cada lado,no

Bahia leva a melhor no Brasileiro

Na histórica conquista de 1988, o Bahia enfrentou o Fluminense na semifinal. Após empate em 0 a 0 no Maracanã, o clube baiano venceu de virada por 2 a 1, numa Fonte Nova com mais de 110 mil pessoas.



Washington abriu o placar logo aos dois minutos, mas Bobô empatou aos 20 do primeiro tempo. E Gil fez o gol da vitória e da classificação aos 10 da segunda etapa.



Fluminense dá o troco na Copa do Brasil

Quase 20 anos depois, os dois tricolores voltaram a se enfrentar num mata-mata. E deu Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2007, com dois empates.



No Maracanã, o 1 a 1 derrubou o técnico Joel Santana. E em Salvador, o clube das Laranjeiras conseguiu o 2 a 2 que o classificou pelo critério de gol fora de casa. Esse jogo marcou o retorno de Renato Gaúcho no comando do time, mas ele assistiu de um camarote e se comunicou com o interino Vinícius Eutrópio via rádio.



O Bahia ficou à frente do placar duas vezes, com Emerson Cris e Fábio Saci, mas Cícero e Soares garantiram a classificação.



Tricolores decidiram torneio amistoso



Além dos dois confrontos de mata-mata em torneio nacional, os dois clubes também disputaram o título do Torneio José Macedo Aguiar, em 1971.

A competição amistosa, que teve também Flamengo e Vitória, viu o Fluminense comandado por Zagallo vencer na Fonte Nova por 1 a 0, com um gol de Lula, logo aos 14 minutos de partida.