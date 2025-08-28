Thiago Silva esteve presente no último confronto de mata-mata entre Fluminense e Bahia, em 2007Lucas Merçon/Fluminense
Bahia x Fluminense: relembre os confrontos de mata-mata entre os dois
Tricolores disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2025
Tricolores decidiram torneio amistoso
Isaque se despede do Fluminense e promete retorno no futuro: 'Realizar sonhos'
Jogador, de 18 anos, vai atuar no Shakhtar Donetsk
Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem
Tricolor começa disputa por vaga na semifinal da Copa do Brasil
Mattheus Montenegro é escolhido como candidato da situação para presidência do Fluminense
Ricardo Tenório será o vice da chapa, que irá concorrer para a sucessão de Mário Bittencourt
Título do Fluminense em 2007 teve 'estreia' de Renato com vaga em cima do Bahia
Tricolores voltam a se enfrentar na Copa do Brasil, desta vez por vaga na semifinal
Sem espaço, Lezcano aposta que 'tempos melhores virão' no Fluminense
Paraguaio não entra em campo pelo Tricolor desde o dia 21 de maio
