Isaque é uma das joias do Fluminense e foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da UcrâniaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/08/2025 10:45 | Atualizado 28/08/2025 10:45

Rio - A caminho do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meia-atacante Isaque, de 18 anos, do Fluminense, utilizou suas redes sociais para se despedir do clube carioca. O jovem prometeu retornar ao clube carioca um dia e ressaltou o seu sonho de atuar em uma equipe do futebol europeu.

"Agradeço a Deus, minha família e cada um que caminhou ao meu lado, dirigentes, atletas, funcionários e é claro, a torcida tricolor. Chegou a hora de me despedir do clube que por tanto tempo foi meu lar, que me abriu as portas e me mostrou para o mundo. Saio para realizar novos sonhos, mas orgulhoso de ser um Moleque de Xerém. Ao Fluminense, parte importante de mim, minha eterna gratidão, onde estiver, ele estará comigo. Por enquanto, de longe, mas no futuro eu volto", disse em vídeo publicado.

A negociação foi fechada em 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões, sendo 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões) fixos, com o Fluminense ainda mantendo 10% dos direitos econômicos visando uma futura negociação. O clube carioca garantiu 87% do valor da venda, faturando R$ 66 milhões).

Destaque da "Esquadrilha 07", a geração mais vitoriosa de Xerém e a única campeã da Copa do Brasil e Brasileirão Sub-17, Isaque subiu para o profissional no ano passado. Ele se tornou o primeiro nascido em 2007 a atuar no profissional, na reta final do Brasileirão de 2024.

No início deste ano, Isaque disputou 11 jogos, sendo sete no Carioca, e não marcou gols. O atacante chegou a disputar jogos do sub-20, na reta final do Brasileirão da categoria, assim como Riquelme e Wallace Davi, mas o trio não conseguiu classificar os Moleques de Xerém para a fase seguinte da competição.

É a segunda joia negociada pelo Fluminense para o Shakhtar Donetsk neste ano. Em fevereiro, o Tricolor vendeu o centroavante Kauã Elias para o clube ucraniano por 17 milhões de euros fixos (R$ 107,8 milhões na cotação atual), além de mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em bônus.