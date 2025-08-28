Antes de chegar ao Fluminense, Everaldo vestiu a camisa do Bahia por duas temporadas - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Antes de chegar ao Fluminense, Everaldo vestiu a camisa do Bahia por duas temporadasMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/08/2025 12:31

Rio - Camisa 9 do Fluminense , Everaldo destacou o momento do time e projetou o reencontro com o Bahia, clube que defendeu nos últimos anos. O centroavante estará em campo nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, às 19h30 (de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

"Meu nível está altíssimo. Não só o meu, mas o de toda a equipe. Estamos focados, acertamos o que tínhamos que acertar. Vai ser um jogo difícil, mas temos totais condições de buscar a vitória", declarou o jogador em entrevista ao canal oficial do clube carioca.



"Tenho um carinho muito grande pelo Bahia, onde passei duas temporadas. Foram momentos marcantes para mim. Agora, defendo o Fluminense. Estou feliz por poder voltar lá, mas vou fazer meu melhor para defender esse escudo", garantiu.

Ele também comentou o entrosamento com Canobbio e Kevin Serna, companheiros no ataque tricolor: "Os treinos ajudam bastante, mas principalmente os jogos. Casamos bem as características e queremos seguir assim para conquistar um resultado positivo".

Leia mais: Isaque se despede do Fluminense e promete retorno no futuro