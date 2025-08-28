Isaque é um dos destaques da 'Esquadrilha 07', a geração 2007 da base do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 28/08/2025 14:06 | Atualizado 28/08/2025 14:09

confirmou a conclusão da negociação nesta quinta-feira (28).

Agora é oficial e Isaque não é mais jogador do Fluminense . O meia-atacante de 18 anos vai jogar pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Tricolor

Segundo o comunicado, o Fluminense manteve 10% dos direitos econômicos da jovem promessa, um dos principais nomes da geração conhecida como 'Esquadrilha 07'. O valor total da compra é de 12 milhões de euros (R$ 75,79 milhões), sendo 10 milhões de euros fixos (R$ 63,1 milhões).



Para liberá-lo, a diretoria tricolor entrou em acordo com os empresários de Isaque para cederem 3% dos 10% a que tinham direito.

Com isso, o Fluminense garante ao menos 8,7 milhões de euros com o valor fixo (R$ 54,9 milhões). Além disso, pelo contrato firmado, o clube garante a preferência de negociação em caso de um retorno ao futebol brasileiro.



Sem espaço no time profissional, o jogador tinha o interesse de atuar onde tivesse mais oportunidades. Ele se despediu dos companheiros no sábado (23) e chegou a ser cortado de um jogo do Carioca Sub-20. Ele estava no segundo ano com o elenco principal, após se destacar nas conquistas da Copa do Brasil e do Brasileirão Sub-17.