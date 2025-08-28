Ao todo, Nonato soma sete gols e dez assistências pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 28/08/2025 15:14

"Tenho muito orgulho de vestir essa camisa. É minha segunda passagem e acredito que venho construindo uma história muito bonita. É motivo de honra e orgulho. Sou muito feliz, tenho muita gratidão pelo clube. Acredito que ainda tenho muito mais a viver e conquistar aqui", declarou o jogador em entrevista à 'Flu TV'.



"Estava nervoso na primeira partida. Eu lembro. Foi contra o Atlético-MG, em São Januário. No primeiro jogo, nunca sabemos como vai ser o desenrolar, mas no decorrer dos anos pude atingir essa marca. Fico muito feliz. Criei amizades e aprendi a conviver com muitas pessoas", complementou.

O camisa 16 estará à disposição de Renato Gaúcho para entrar em campo contra o Bahia, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, às 19h30 (de Brasília) no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Nonato elogiou o Esquadrão de Aço ao projetar o duelo, mas ressaltou a confiança no Tricolor.

"Estamos bem nas copas neste ano, sabendo competir e levar jogo a jogo. Enfrentamos o Bahia recentemente e fizemos boa partida. É uma grande equipe, ainda mais em casa, mas somos um time maduro e temos capacidade de bater de frente com qualquer um. A torcida pode esperar muito empenho. Espero que possamos trazer um bom resultado", disse.

