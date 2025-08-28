Thiago Silva é o capitão do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Fluminense conta com Thiago Silva e uma série de retornos para enfrentar o Bahia
Renato Gaúcho terá força máxima para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira (26), pela Copa do Brasil
Nonato celebra marca de 100 jogos pelo Fluminense: 'Muito orgulho'
Volante também projetou o duelo com o Bahia, pela Copa do Brasil
Fluminense não vê elenco fechado mas entende que supriu carências apontadas por Renato Gaúcho
Tricolor trouxe três reforços depois da disputa do Mundial de Clubes
Fluminense confirma venda de Isaque e mantém porcentagem de direitos
Jovem de 18 anos é o primeiro nome da geração 'Esquadrilha 07' a ser negociado
Everaldo vê 'nível altíssimo' do Fluminense e comenta reencontro com o Bahia
Equipes medem forças nesta quinta-feira (28), pela Copa do Brasil
Bahia x Fluminense: relembre os confrontos de mata-mata entre os dois
Tricolores disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2025
