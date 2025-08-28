Thiago Silva é o capitão do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Thiago Silva é o capitão do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/08/2025 16:01

Rio - Renato Gaúcho ganhou uma série de "reforços" para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico do Fluminense terá os retornos de Thiago Silva, Ignácio e Otávio, que estavam lesionados.

Os zagueiros estavam com lesões de grau dois na coxa direita e no ligamento colateral medial do joelho direito, respectivamente. Já o volante havia sofrido uma grave contusão no início do ano no tendão de Aquiles da perna direita.

Além deles, o Tricolor também contará com as voltas de Ganso, Keno e Martinelli, que não estiveram à disposição na derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, no último sábado (23).

A bola para o jogo rola às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova. A volta acontece no dia 10 de setembro (uma quarta-feira), às 19h (também de Brasília), no Maracanã. Quem passar terá pela frente Botafogo ou Vasco nas semifinais.

Veja os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Julio Fidelis, Manoel, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva;

Meias: Facundo Bernal, Hércules, Lezcano, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio, PH Ganso e Riquelme;

Atacantes: Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Lavega, Santi Moreno e Soteldo.