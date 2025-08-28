Samuel Xavier sentiu dor na coxa e foi substituído no primeiro tempo contra o Bahia, pela Copa do Brasil - Reprodução

Publicado 28/08/2025 20:00 | Atualizado 28/08/2025 20:10

Rio - O Fluminense pode ter um problema sério para os próximos jogos. O lateral-direito Samuel Xavier sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo. O jogador, de 35 anos, será reavaliado no Rio de Janeiro e deve passar por exames para saber a gravidade da lesão.

Samuel Xavier sentiu sozinho enquanto tentava marcar o adversário. O lateral-direito pediu substituição imediatamente. Com isso, Guga foi escolhido para substituí-lo e entrou em campo aos 11 minutos do primeiro tempo.

A lesão de Samuel Xavier ocorre em um momento em que o departamento médico tricolor esvaziou. O problema físico acontece também em meio a um momento de jogos decisivos pela Copa do Brasil e Sul-Americana. Além disso, o Fluminense ainda tenta se manter próximo do G-6 do Brasileirão.

O Fluminense enfrenta o Bahia, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já a partida de volta será no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor visita o Santos, domingo (31), às 16h, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.