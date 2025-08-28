Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/08/2025 19:21

Rio - O Fluminense não deve investir na contratação de mais reforços nesta janela de transferências. Segundo o presidente Mário Bittencourt, apesar de ter buscado mais um zagueiro no mercado, o Tricolor dificilmente voltará ao mercado nos próximos dias.

"A gente havia perdido o Arias, precisamos trazer mais jogador de lado de campo e trouxemos o Santi. Nós já tínhamos peças muito interessantes no time, como o próprio Serna, que hoje é um titular nosso, o Acosta foi uma opção também muito interessante que nós fizemos, o John Kennedy é um atleta da casa, que a gente já conhece bastante, agora trouxemos o Igor Rabello. Para ser muito honesto, teve um momento que tínhamos três ou quatro zagueiros machucados. As previsões de retorno eram um pouco mais longas, felizmente, e todo mundo sabe disso. A gente tem um departamento médico muito bom, muito competente, e um fisioterapeuta, que é o Filé, que coordena todo o nosso departamento de fisioterapia, que conseguiu acelerar essas recuperações", explicou Mário ao Sportv.

"Não foi uma grata surpresa porque a gente já conhece o jogador, mas nos jogos que a gente precisou usar o Davi, que é o nosso zagueiro da casa, e ele também foi muito bem. Então, a princípio a gente fechou, porque de zagueiro hoje nós temos Thiago (Silva), Freytes, Ignácio, o Igor chegou, temos o Manoel, o Thiago Santos também joga ali, e também o Davi, como eu disse a você, que é um jogador que entregou bastante. Então a tendência é que a gente feche, tenha esse fechamento de janela para os jogadores que a gente já contratou", completou.

Na atual janela de transferências, o Fluminense fechou a chegada de quatro jogadores: John Kennedy, que voltou do Pachuca, Lucho Acosta, Santiago Moreno e Igor Rabello. Desses nomes, apenas o zagueiro que veio do Atlético-MG ainda não estreou.